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05:33, 10 сентября 2023Экономика

В России спрогнозировали новое повышение ключевой ставки

Аналитик Васильев допусти повышение Центробанком ключевой ставки до 14%

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал новое повышение ключевой ставки Центробанком до 14 процентов годовых на заседании 15 сентября. Его слова приводит «Российская газета».

Таким образом, по мнению эксперта, ставка поднимется на 200 базисных пунктов. Кроме того, регулятор рассмотрит варианты повышение на 100 и 300 базисных пунктов.

Васильев напомнил, что на этой неделе зампред Центробанка Алексей Заботкин говорит об остающихся значительными проинфляционных рисках и допускал возможность повышения ключевой ставки.

Кроме того, рубль слабеет к валютам, что усиливает инфляционные ожидания, добавил аналитик. Ужесточение кредитно-денежной политики окажет поддержку курсу рубля, заключил он.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака предположил, что на ближайшем заседании Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку или оставить ее без изменений.

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    Марина Совина
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