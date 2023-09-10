Илон Маск назвал настоящего президента США

Маск: США управляет человек, контролирующий телесуфлер Байдена

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что настоящим президентом США является не действующий лидер страны Джо Байден. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Маск назвал настоящего президента США и подчеркнул, что страной управляет человек, контролирующий телесуфлер Байдена. Таким образом бизнесмен ответил на иронические слова представителя республиканской партии США Боба Маккобба о том, что, кто бы ни управлял Байденом, он «абсолютно некомпетентен», и ему следует объявить «импичмент».

Ранее в Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена. Процедуру предлагают начать в сентябре.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.