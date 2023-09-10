ЕС и Китай проведут двусторонний саммит до конца 2023 года

Европейский союз (ЕС) и Китай проведут двусторонний саммит до конца 2023 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера КНР Ли Цяна на полях саммита G20 в столице Индии Нью-Дели, передает ТАСС.

В документе указано, что обе стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений. Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита в текущем году.

Ранее Ли Цян заявил, что Китай и ЕС являются двумя «основными силами многополярного мира». По его словам, им следует усилить сотрудничество для того, чтобы защититься от неопределенности в международной ситуации.

Премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян выступил в качестве представителя страны на саммите G20, который проходит 9-10 сентября. Глава республики Си Цзиньпин официально отказался ехать на встречу. В американской прессе объяснили такое решение «императорским мышлением» Си Цзиньпина.