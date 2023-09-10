Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 10 сентября 2023Мир

ЕС и Китай проведут двусторонний саммит

ЕС и Китай проведут двусторонний саммит до конца 2023 года
СюжетСаммит G20

Фото: Yao Dawei / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) и Китай проведут двусторонний саммит до конца 2023 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера КНР Ли Цяна на полях саммита G20 в столице Индии Нью-Дели, передает ТАСС.

В документе указано, что обе стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений. Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита в текущем году.

Ранее Ли Цян заявил, что Китай и ЕС являются двумя «основными силами многополярного мира». По его словам, им следует усилить сотрудничество для того, чтобы защититься от неопределенности в международной ситуации.

Премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян выступил в качестве представителя страны на саммите G20, который проходит 9-10 сентября. Глава республики Си Цзиньпин официально отказался ехать на встречу. В американской прессе объяснили такое решение «императорским мышлением» Си Цзиньпина.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган охарактеризовал переговоры с Лавровым на полях саммита G20

    Кадыров рассказал о ситуции на артемовском направлении в зоне СВО

    Летучая мышь залетела домой к жителям Подмосковья

    Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию Макрона

    Эрдоган заявил о встрече «на ногах» с Байденом на G20 и раскрыл ее содержание

    ЕС и Китай проведут двусторонний саммит

    57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

    Татьяна Тарасова не будет комментировать фигурное катание

    Франция сочла невозможным урегулировать конфликт на Украине в рамках G20

    Успехи Российской армии на Украине застали США врасплох

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости