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14:48, 10 сентября 2023Спорт

Татьяна Тарасова не будет комментировать фигурное катание

Тарасова не будет комментировать контрольные прокаты фигуристов сборной России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет комментировать контрольные прокаты фигуристов сборной России. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Меня никто не звал. На другие соревнования также не звали», — рассказала специалист, добавив, что на самих контрольных прокатах будет присутствовать, чтобы следить за выступлениями спортсменов.

В марте Тарасова не комментировала финал Гран-при России из-за решения Первого канала. По словам тренера, это связано с тем, что ранее она высказалась в поддержку фигуриста и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.

Контрольные прокаты пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Ранее Тарасова комментировала соревнования как самостоятельно, так и совместно с комментатором Александром Гришиным.

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    Дарья Коршунова
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