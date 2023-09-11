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07:51, 11 сентября 2023Спорт

Тренер развеяла мир о лимфодренажных прыжках

Тренер Черепанова заявила, что лимфодренажные прыжки не помогают снять отеки

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Алина Черепанова развеяла мир о лимфодренажных прыжках. Ее слова приводит PrimaMedia.

Черепанова заявила, что подобные упражнения не помогают быстро снять отеки. Она подчеркнула, что для запуска движения лимфы более результативно будет выполнение обычной зарядки, которая включает активную работу всех мышц и правильное дыхание, чем просто прыжки на месте.

Тренер добавила, что самый главный лимфатический резервуар тела — цистерна Пеккета, расположенная ниже грудобрюшной диафрагмы. По ее словам, двигать лимфу можно через дыхание и мышечную работу. Диафрагма, как основная дыхательная мышца, напрямую воздействует на этот резервуар.

27 июля физиолог Алисса Оленик развеяла миф о потере мышечной массы во время отпуска. Специалист отметила, что значительное снижение мышечной силы не может случиться после полуторанедельного отпуска. Для этого необходимо две-три недели полностью сидячего образа жизни.

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    Анастасия Борисова
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