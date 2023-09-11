Тренер развеяла мир о лимфодренажных прыжках

Тренер Черепанова заявила, что лимфодренажные прыжки не помогают снять отеки

Фитнес-тренер Алина Черепанова развеяла мир о лимфодренажных прыжках. Ее слова приводит PrimaMedia.

Черепанова заявила, что подобные упражнения не помогают быстро снять отеки. Она подчеркнула, что для запуска движения лимфы более результативно будет выполнение обычной зарядки, которая включает активную работу всех мышц и правильное дыхание, чем просто прыжки на месте.

Тренер добавила, что самый главный лимфатический резервуар тела — цистерна Пеккета, расположенная ниже грудобрюшной диафрагмы. По ее словам, двигать лимфу можно через дыхание и мышечную работу. Диафрагма, как основная дыхательная мышца, напрямую воздействует на этот резервуар.

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