Берлин и Киев станут городами-побратимами

Берлин и Киев заключат соглашение о побратимстве 14 сентября

Киев и Берлин получат статус городов-побратимов в ближайшее время. Об этом сообщила мэрия германской столицы.

В четверг, 14 сентября, правящий мэр Берлина Кай Вегнер примет украинского коллегу Виталия Кличко у Бранденбургских ворот. Соглашение о побратимстве будет подписано в Красной Ратуше.

В мае 2016 года Киевский городской совет направил правительству Москвы письмо с уведомлением об одностороннем разрыве договоров о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве столиц России и Украины.

Побратимы — города, между которыми установлены постоянные дружественные связи, они сотрудничают в различных сферах, например культуре или спорте.