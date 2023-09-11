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14:31, 11 сентября 2023Мир

Берлин и Киев станут городами-побратимами

Берлин и Киев заключат соглашение о побратимстве 14 сентября

Фото: Florian Wehde / Reuters

Киев и Берлин получат статус городов-побратимов в ближайшее время. Об этом сообщила мэрия германской столицы.

В четверг, 14 сентября, правящий мэр Берлина Кай Вегнер примет украинского коллегу Виталия Кличко у Бранденбургских ворот. Соглашение о побратимстве будет подписано в Красной Ратуше.

В мае 2016 года Киевский городской совет направил правительству Москвы письмо с уведомлением об одностороннем разрыве договоров о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве столиц России и Украины.

Побратимы — города, между которыми установлены постоянные дружественные связи, они сотрудничают в различных сферах, например культуре или спорте.

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    Варвара Кошечкина
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