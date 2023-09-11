Чеченского бойца ​​UFC и его брата-близнеца задержали по подозрению в пытках

Baza: бойца UFC Асхабова задержали по подозрению в пытках и ограблении итальянца

Бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова и его брата-близнеца задержали на Пхукете по подозрению в похищении, пытках и ограблении итальянского бизнесмена. Об этом сообщило издание Baza.

Согласно версии полицейских, инцидент произошел 3 сентября. Группа злоумышленников проникла на виллу, там они всю ночь пытали ее хозяина, в том числе с использованием утюга. После чего они забрали из дома наличные деньги, дорогие часы и технику, а также паспорт бизнесмена. Размер ущерба составил более 300 тысяч евро.

По подозрению в совершении преступления задержали братьев Асхабовых, их сообщники, среди которых были граждане Казахстана, смогли скрыться, считают тайские следователи.

Ранее бежавшего в Перу после начала СВО россиянина задержали за торговлю наркотиками. Кроме того, ему вменяется ограбление, а также организация банды «Русские из Сан-Хуана», в которой он был единственным русским.