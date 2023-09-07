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18:38, 7 сентября 2023Мир

В Перу задержали бежавшего после начала СВО россиянина

Бежавшего в Перу после начала СВО россиянина задержали за торговлю наркотиками

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

Бежавшего в Перу после начала специальной военной операции (СВО) россиянина из Санкт-Петербурга Артема Сафонова задержали по обвинению в торговле наркотиками. Об этом сообщает газета El Comercio со ссылкой на полковника перуанской полиции Хавьера Инфанте.

«Сотрудники национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина. Они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес [провинция Лима]», — рассказал полковник. Отмечается, что у задержанных были изъяты оружие и три килограмма марихуаны.

Инфанте добавил, что россиянину вменяется ограбление, а также организация банды «Русские из Сан-Хуана», в которой он был единственным русским.

Ранее в Россию из Перу экстрадировали гражданина Леонида Лаврова, обвиняемого в краже девяти миллионов рублей из хранилища банка. По данным Генпрокуратуры России, в 2016 году фигурант, работая в банке, решил похитить деньги из хранилища оперативного офиса. Ему удалось забрать девять миллионов рублей. Затем он попытался с подельниками украсть у страховой компании уже большую сумму — 211 миллионов.

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    Максим Габриелян
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