Россиянам рассказали об оптимальном питании в офисе для борьбы со стрессом

Специалист по питанию Евгений Митрошин призвал есть регулярно в офисе

Стабильный режим питания поможет снизить уровень стресса при офисной работе, утверждает специалист по питанию сервиса доставки «Прием» Евгений Митрошин. Об оптимальном меню для офисных работников он рассказал «Ленте.ру».

Он отметил, что важно включить в рацион продукты, богатые полиненасыщенными кислотами, витаминами С, D и группы B, а также магнием, так как эти элементы — верные помощники в борьбе с тревогой. По его словам, они оказывают благотворное воздействие на нервную систему, подавляют действие гормона стресса кортизола, успокаивают и стимулируют мозговую деятельность.

Чтобы организм получал природное успокоительное в нужных количествах, следите за рационом. Обязательно добавьте в него орехи, бананы, курицу, фасоль, сыр, гречку, морковь, брокколи и побольше зелени Евгений Митрошин специалист по питанию

У многих людей на фоне стресса возникают проблемы с пищевым поведением, продолжил собеседник «Ленты.ру». К организму стоит прислушиваться, и, если аппетита нет, не нужно есть много. Однако, обратил внимание Митрошин, регулярные приемы пищи все равно очень важны для психики.

Завтрак, обед и ужин — это ритуалы. Они создают зону комфорта для мозга. Психика человека устроена так, что ей важно находиться в привычной среде. Совершая регулярные приемы пищи, в идеале — в одно и то же время, вы позволяете мозгу отдохнуть и ощутить стабильность Евгений Митрошин специалист по питанию

Для стабильности психики, по его мнению, также важно регулярно пить воду. Митрошин отметил, что при нехватке всего 500 миллилитров воды в организме начинаются выбросы кортизола в кровь. Он добавил, что в стрессовых ситуациях стакан воды поможет успокоиться, так как поступление воды в организм прерывает сигнал адренокортикотропного гормона, благодаря которому надпочечники и вырабатывают кортизол.

Ранее специалист Евгений Митрошин рассказал, как правильно хранить продукты, чтобы меньше их выбрасывать. Он советует хранить разные виды продуктов отдельно друг от друга.