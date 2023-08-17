Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:55, 17 августа 2023Забота о себе

Назван способ долго хранить продукты и реже их выбрасывать

Специалист по питанию Евгений Митрошин призвал к раздельному хранению продуктов

Фото: Unsplash

Раздельное хранение продуктов поможет хранить их дольше и реже выбрасывать, уверяет специалист по питанию сервиса доставки «Прием» Евгений Митрошин. Правила длительного хранения продуктов он назвал «Ленте.ру».

Раздельное хранение

Один из главных принципов правильного и долгого хранения продуктов — не смешивать их, говорит эксперт. Он призвал зонировать холодильник на полки, ящики и отделения для мясных изделий, молочных продуктов, фруктов и овощей. Во многих современных холодильниках ящики уже подписаны для удобства.

Обратите внимание, самый нижний ящик обычно отведен под мясо, так как именно здесь самая низкая температура

Евгений Митрошинспециалист по питанию

Температурный режим

По словам Митрошина, чем больше заполнены полки, тем ниже следует выставлять температуру. Причем это работает как для основного отделения, так и для морозильного шкафа. Для холодильника стоит выбирать температуру от 2 до 6 градусов по Цельсию, а для морозильной камеры — от -24 до -16 градусов по Цельсию.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

Упаковка

Многие магазинные упаковки подходят исключительно для хранения продуктов в закрытом виде, продолжил Митрошин. Например, пластиковая вакуумная обертка для колбасы теряет свою эффективность после открытия. Хранить колбасные изделия следует в пищевой бумаге или крафтовом пакете. То же касается и сыров.

Сырые мясные изделия лучше перекладывать в герметичный контейнер, а фрукты и овощи лучше хранить вообще без упаковки

Евгений Митрошинспециалист по питанию

Список покупок

Список покупок — обязательное условие для оптимизации хранения продуктов, уверяет эксперт. Во-первых, список помогает спланировать рацион на несколько дней вперед. Во-вторых, позволяет избежать необдуманных трат и сэкономить место в холодильнике.

«Старайтесь продумывать блюда на несколько приемов пищи со схожими продуктами в составе. Так вы будете уверены, что действительно израсходуете продукты до конца, а не выбросите залежавшийся кочан капусты или испорченный картофель», — подвел итог Митрошин.

Ранее диетолог Кристина Плотникова перечислила идеальные напитки перед сном. Она посоветовала пить по вечерам травяной чай и теплое молоко.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

    Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до предпоследнего

    НАТО будет поддерживать Украину до победы

    В России отреагировали на возвращение членов «Азова» к боевым действиям

    ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией

    Вылетевший из Москвы в Минеральные воды самолет совершил экстренную посадку

    В СБР рассказали о призовых на сезон-2023/2024

    Обнаружен коричневый карлик горячее Солнца

    Парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи

    В России исчезнут профессии кучера и дворника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости