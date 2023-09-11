Песков опроверг слова Блинкена о неготовности России к переговорам с Украиной

Песков опроверг слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам с Киевом

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности России к переговорам с Украиной не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина — вот что сказал Блинкен. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — выступил с опровержением представитель Кремля.

Песков указал, что изначально стол переговоров покинула украинская сторона. «Говоря о готовности вести переговоры, мы должны отдавать себе отчет в тех реалиях, которые сложились после марта прошлого года», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Блинкен заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией в случае, если Москва выступит с подобным предложением. Он отметил, что Вашингтон поддержит Киев и присоединится к переговорам. Блинкен также добавил, что конфликт должен закончиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».

В то же время он отметил, что на данный момент Соединенные Штаты не видят у Москвы признаков интереса к дипломатическому разрешению конфликта.