В Эстонии назвали гостайной данные о премьер-министре и ее муже

КаПо: данные о премьере Эстонии и ее муже со связями в России являются гостайной

Данные о премьер-министре Эстонии Кае Каллас и ее муже Арво Халлику, фирма которого связана с бизнесом на территории России, назвали гостайной. Об этом рассказал заместитель генерального директора полиции безопасности страны (КаПо) Мартин Арпо, передает ERR.

«Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно», — прокомментировал Арпо.

По данным портала, компания Stark Logistics, которая частично принадлежит супругу премьера, продолжает осуществлять поставки товаров в Россию. При этом, по словам Каллас, спецслужбы знали о бизнесе ее мужа и все равно допустили ее к секретной информации НАТО. В КаПо ей сказали, что в этом не было ничего противозаконного.

Ранее премьер-министр Эстонии заявила, что рассчитывает сохранить свой пост, несмотря на скандал с продажей санкционных товаров в Россию. Ее муж решил продать акции компании Stark Logistics.

В Эстонии начали подготовку к вынесению вотума недоверия Каллас из-за скандала, который разразился вокруг этой ситуации и нанес существенный ущерб эстонской государственности, считают в политсиле.