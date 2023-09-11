NBS: сотни жителей в Марракеше вынуждены ночевать на улице после землетрясения

Сотни жителей Марракеша оказались вынуждены ночевать на улице после мощного землетрясения в Марокко. Об этом сообщает NBS News.

Землетрясение повредило дома многих людей, сделав их небезопасными. Оставшиеся без жилья марокканцы спали на улицах города две ночи подряд. На попавших в сеть кадрах можно увидеть, как некоторые жители укрываются в палатках, другие обходятся расстеленными на траве одеялами.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при землетрясении в Марокко возросло и достигло 2420. При этом наибольшее количество таких людей зафиксировано в провинциях Эль-Хауз и Тарудант — 1 351 и 492 человек соответственно.

Землетрясение произошло в ночь на 9 сентября, его магнитуда составила 6,9. Эпицентр располагался в 77 километрах от четвертого по величине города страны Марракеша. Позднее момент начала бедствия попал на видео. На опубликованных кадрах проводившие вечер в кафе люди выбегают из помещения и пытаются увернуться от летящих на них сверху фрагментов конструкции здания.