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20:17, 10 сентября 2023Мир

Число пострадавших при землетрясении в Марокко возросло

Al Jazeera: число пострадавших при землетрясении в Марокко выросло до 2420

Фото: Nacho Doce / Reuters

Число пострадавших при землетрясении в Марокко возросло и достигло 2420. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 351) и Тарудант (492).

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр располагался в 77 километрах от четвертого по величине города страны Марракеша.

Позднее момент начала землетрясения в Марокко попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как проводившие вечер в кафе люди выбегают из помещения и пытаются увернуться от летящих на них сверху фрагментов конструкции здания.

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    Никита Абрамов
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