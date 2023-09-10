Al Jazeera: число пострадавших при землетрясении в Марокко выросло до 2420

Число пострадавших при землетрясении в Марокко возросло и достигло 2420. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 351) и Тарудант (492).

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр располагался в 77 километрах от четвертого по величине города страны Марракеша.

Позднее момент начала землетрясения в Марокко попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как проводившие вечер в кафе люди выбегают из помещения и пытаются увернуться от летящих на них сверху фрагментов конструкции здания.