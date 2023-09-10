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11:56, 10 сентября 2023Мир

Начало землетрясения в Марокко попало на видео

Телеканал NBC опубликовал кадры начала землетрясения в Марокко
СюжетЗемлетрясения в России

Момент начала землетрясения в Марокко попал на видео. Снятые на камеру наружного наблюдения кадры опубликовал телеканал NBS на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как проводившие вечер в кафе люди выбегают из помещения и пытаются увернуться от летящих на них сверху фрагментов конструкции здания.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр располагался в 77 километрах от четвертого по величине города страны Марракеша.

МИД России сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших при землетрясении.

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    Алан Босиков
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