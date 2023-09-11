ВЦИОМ объяснил нежелание россиянок рожать нехваткой денег

ВЦИОМ: россиянки объяснили нежелание рожать нехваткой денег и ситуацией в стране

Чаще все россиянки не желают рожать из-за неудовлетворительного материального положения и отсутствия необходимых жилищных условий. Об этом на конференции «Народосбережение в основе социально-культурного развития России» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал гендиректор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов, передает РИА Новости.

По его словам, такую причину называют 39 процентов опрошенных. Следом за нехваткой денег идут негативная политическая ситуация в стране и отсутствие стабильности, ей свое нежелание объясняют 38 процентов. Еще 37 процентов женщин репродуктивного возраста отмечают, что дети у них уже есть, и новых они заводить не собираются.

На ограничения по здоровью жалуются только 18 процентов россиянок, а еще 36 процентов считают, что их возраст уже не позволяет иметь детей. Вопрос, на который отвечали женщины в возрасте от 18 до 45 лет, был сформулирован таким образом: «Если вы не планируете рождение детей в ближайшие пять лет, то почему?»

Абрамов отметил, что в голове у женщин складывается «не очень позитивная» ситуация, а значит, шансов на демографический взрыв в ближайшем будущем немного.

В августе вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за первые шесть месяцев 2023 года уровень рождаемости в стране снизился на 2,3 процента. За 2022 год численность населения России сократилась более чем на 550 тысяч человек.

В мае глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал к более серьезному анализу причин, по которым женщины не хотят рожать. Он напомнил, что в 2000-е годы доходы были ниже, чем сейчас, но в стране был рост рождаемости. В качестве гипотезы он предположил, что на настроение женщин больше влияют перспективы, чем текущая ситуация.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что виной тому стремление отложить рождение детей ради получения образования, построения карьеры и обеспечения материальной базы, которое ведет к бесплодию и другим проблемам.