Тарпищев назвал причину поражения Медведева в финале US Open

Тарпищев заявил, что Медведев не восстановился и проиграл в финале US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал причину поражения Даниила Медведева сербу Новаку Джоковичу в финале US Open. Его слова приводит РБК.

«Он просто не успел восстановиться психологически: все-таки Даня много нервов истратил за полуфинал и четвертьфинал, гораздо больше, чем Джокович. Как следствие, Даниилу не хватало терпения в розыгрышах», — заявил Тарпищев. Он также отметил грамотную игру Джоковича.

Решающая встреча турнира завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.

Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович благодаря победе вновь стал первой ракеткой мира.

Медведев становился победителем US Open в 2021 году. Тогда он одержал победу над Джоковичем.