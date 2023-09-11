Россияне рассказали о доверии к иностранным валютам

Страховой Дом ВСК: валюте как способу накопить доверяет больше половины россиян

Иностранной валюте как способу накоплений и инвестиций доверяет больше половины (54 процента) опрошенных россиян, а уровень востребованности этого инструмента выше в регионах, чем в столице страны (35 процентов против 30), следует из результатов исследования, проведенного Страховым Домом ВСК среди жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доверяющих валюте мужчин оказалось гораздо больше, чем женщин (61 и 46 процентов соответственно). Всего же, по данным ВСК, 33 процента россиян за последние годы совершали или совершают накопления в валюте. В топ-3 наиболее востребованных валют вошли доллар (72 процента), евро (46 процентов) и юань (26 процентов).

Одним из ключевых трендов 2023 года авторы исследования назвали отмечающийся пик востребованности юаня. Так, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону доля держателей китайской валюты превышает 60 процентов, а более 41 процента респондентов заявили, что юань является эффективным инструментом для вложений, поскольку экономика Китая будет расти.

В марте 2023 года стало известно, что юань вытеснил евро в рейтинге валют для хранения наличных сбережений россиян, причем китайская валюта превзошла европейскую более чем вдвое (17,4 против 8,4 процента). Согласно данным Фонда «Общественное мнение», среди россиян, отдавших предпочтение валюте в качестве инструмента хранения сбережений, наибольшая доля респондентов — 32 процента — предпочли юань.

В конце августа стало известно, что курс юаня оказался на первом месте в перечне курсов валют на главной странице Банка России. До этого регулятор добавил его к доллару и евро, но американская валюта оставалась на верхней позиции.