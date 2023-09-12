Пассажирам севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» выплатят компенсации

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском Airbus выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском Airbus выплатят компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

«Договорились со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому будет выплачено 100 тысяч рублей. Тут как "компенсация за испуг"», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Росавиация проведет расследование причин и обстоятельств экстренной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле недалеко от Новосибирска. Воздушное судно, летевшее по маршруту Сочи — Омск, совершило аварийную посадку в районе села Каменки утром 12 сентября. Причиной инцидента стали проблемы с гидросистемой.