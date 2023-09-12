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13:00, 12 сентября 2023Путешествия

Пассажирам севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» выплатят компенсации

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском Airbus выплатят по 100 тысяч рублей

Фото: Telegram-канал UralAirlines_Official

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском Airbus выплатят компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

«Договорились со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому будет выплачено 100 тысяч рублей. Тут как "компенсация за испуг"», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Росавиация проведет расследование причин и обстоятельств экстренной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле недалеко от Новосибирска. Воздушное судно, летевшее по маршруту Сочи — Омск, совершило аварийную посадку в районе села Каменки утром 12 сентября. Причиной инцидента стали проблемы с гидросистемой.

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    Марина Черняк
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