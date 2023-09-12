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03:01, 12 сентября 2023Наука и техника

Полковник назвал самый мощный российский беспилотник в зоне СВО

Полковник Кнутов назвал «Ланцет» мощнейшим российским беспилотником в зоне СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самый маневренный и мощный российский беспилотник в зоне специальной военной операции (СВО) — это дрон «Ланцет» последних модификаций, заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. Специалист рассказал «Ленте.ру» об особенностях «Ланцета», которые делают его фактически неуязвимым.

«Из массовых дронов самый мощный — это "Ланцет", особенно новый. У него боевая часть пять килограммов, дальность полета — 70 километров, он может долго находиться в воздухе, за счет чего способен уничтожать любую технику, которая оказывается в его объективе», — объяснил Кнутов.

С учетом его веса ни один танк такую боевую часть не выдержит, даже если у него стоит самая современная динамическая защита

Юрий Кнутоввоенный эксперт, полковник в отставке

Он также подчеркнул, что этот дрон отличается не только своей маневренностью, но и скрытностью.

«У "Ланцета" есть два Х-образных крыла, пока больше нет ни одного летательного аппарата подобного типа. Это позволяет ему маневрировать таким образом, что на радиолокаторах он выглядит как птица, он даже на какую-то долю секунду может зависать в воздухе, что не один беспилотник самолетного типа не умеет делать. Он состоит из композитных материалов, что снижает его заметность», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

За счет того, что он («Ланцет» — прим. «Ленты.ру») использует электродвигатель, он не излучает тепло в атмосферу, то есть он может быть той же температуры, что и окружающая среда, то есть ни один переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) его не «возьмет» и ни один прибор ночного видения не увидит

Юрий Кнутоввоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь рассказал, что власти страны намерены в течение месяца заключить контракт на серийное производство ударных беспилотников. В Киеве утверждают, что они станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».

Комментируя это сообщение, в России заявили, что Украина может создать аналог российского боевого дрона «Ланцет» только с помощью западных союзников. По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина,у России есть средства, чтобы предотвращать возможные удары по своей территории.

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    Кирилл Садовский
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