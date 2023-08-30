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20:00, 30 августа 2023Бывший СССР

В России высказались о планах Украины создать аналог дрона «Ланцет»

Депутат Швыткин: только Запад может помочь Украине создать аналог дрона «Ланцет»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Украина может создать аналог российского боевого дрона «Ланцет» только с помощью западных союзников. Так о планах Киева в разговоре с «Лентой.ру» высказался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он также объяснил, чем опасно для России начало производства этих беспилотников в республике.

«Украина никогда не сможет самостоятельно наладить производство данного типа беспилотников. Вместе с тем с помощью стран Запада и других государств блока НАТО они могут наладить такое производство, но сейчас это нельзя [сделать]. Насколько они будут опасны — говорить, что они будут хорошим подспорьем для НАТО, я бы не стал. Безусловно, это будет вызывать некоторые проблемы», — объяснил депутат.

В то же время парламентарий утверждает, что у России есть средства, чтобы предотвращать такие удары по своей территории.

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Как заявил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь, власти страны намерены в течение месяца заключить контракт на серийное производство ударных беспилотников. В Киеве утверждают, что они станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».

В марте стало известно, что дрон-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом требований специальной военной операции (СВО). Он получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью. Эти беспилотники способны уничтожать легкобронированную технику и даже в некоторых случаях танки.

30 августа Россия подверглась одной из самых массовых атак дронов за все время военных действий. По подсчетам «Ленты.ру» в ней участвовали до 40 аппаратов.

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    Варвара Кошечкина
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