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14:07, 12 сентября 2023Мир

Финляндия не захотела запрещать въезд в страну на российских машинах

Yle: власти Финляндии разрешили въезжать в страну машинам с российскими номерами

Фото: Lehtikuva / Sasu Makinen / Reuters

Власти Финляндии разрешили въезжать в страну машинам с российскими номерами. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на МИД страны.

Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара рассказала изданию, что Финляндия не будет выполнять рекомендации Евросоюза по запрету на въезд российских машин. Она добавила, что слухи об этом не соответствуют действительности.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — пообещала она.

Ранее Еврокомиссия разъяснила санкционное законодательство в отношении россиян, путешествующих в Европу. Им запрещен въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях.

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    Александр Слабиев
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