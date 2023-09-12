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15:57, 12 сентября 2023Спорт

Чешский хоккеист раскритиковал играющих в России соотечественников

Чешский хоккеист Рональд Кнот раскритиковал играющих в России соотечественников

Фото: Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Чешский хоккеист Рональд Кнот критически высказался об играющих в России соотечественниках. Его слова приводит Sport.cz.

Кнот заявил, что его раздражает тот факт, что некоторые чешские игроки продолжают выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «У меня есть четкое мнение, что я не хочу иметь с этим ничего общего», — поделился он.

Ранее чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал, что ему угрожали из-за работы в России. Также ему поступали звонки от представителей чешских властей.

25 августа прошлого года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры, выступающие в России, начали покидать команды.

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    Дарья Коршунова
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