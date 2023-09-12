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04:36, 12 сентября 2023Мир

Россия захотела назначить посла в Японию

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия захотела назначить посла в Японию
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия захотела назначить нового посла в Японию. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Будем, конечно», — заявил дипломат журналистам на полях ВЭФ-2023. Однако замминистра не стал комментировать кандидатуру на должность нового посла «до получения агремана».

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с министром иностранных дел Японии Хаяси Есимасой, который находится с визитом в Киеве.

В июне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио выделит Киеву пять миллионов долларов гуманитарной помощи из-за разрушения Каховской ГЭС, повлекшего затопление населенных пунктов. Помощь будет отправлена пострадавшему населению через международные организации.

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    Юлия Мискевич
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