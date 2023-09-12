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05:26, 12 сентября 2023Мир

Песков рассказал о переговорах с КНДР в чувствительных областях

Песков: Россия и КНДР реализуют сотрудничество и в чувствительных областях

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят во время встречи вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, в том числе в чувствительных областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования», — сказал он. Песков отметил, что в первую очередь будут затронуты вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.

По словам представителя Кремля, лидеры стран также обсудят ситуацию в регионе. Кроме того, при необходимости Москва готова обсудить с Пхеньяном и санкции Совета Безопасности ООН.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул столицу Пхеньян на поезде и отправился в Россию вечером 10 сентября. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета.

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    Марина Совина
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