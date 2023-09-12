Оценены пределы укрепления курса рубля

«Ведомости»: эксперты ожидают до конца года курс доллара в пределах 85-90 рублей

Рост валютной выручки от подорожавшего экспорта и действия регулятора приведут к тому, что до конца 2023 года курс доллара окажется в пределах 85-90 рублей, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Рубль может укрепиться из-за роста экспорта в конце года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Согласно их оценке, равновесный уровень показателя находится около 85 рублей за доллар. Как отмечают журналисты, в прогнозе фактически речь идет о возможности возникновения эффекта так называемых ножниц Кудрина, который связан с лагом между поступлением выручки, начислением и уплатой налогов. В этом случае часть налогов будет начислена по слабому курсу рубля, но в момент уплаты он окажется уже более сильным и экспортерам придется продавать больше валюты для выплат в бюджет, что окажет дополнительную поддержку рублю.

На фоне ожидающегося 15 сентября повышения ключевой ставки Центробанка, роста продажи валюты регулятором, а также улучшения внешнеторговых условий, рубль будет стоить меньше 90 рублей до конца текущего года, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Говорит об улучшении конъюнктуры нефтегазового рынка и макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, ожидающий, что до конца 2023-го курс укрепится до 85-90 рублей за доллар.

В последние два торговых дня курс рубля на Мосбирже резко вырос. 12 сентября курс доллара падал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, а евро опускался за отметку в 100 рублей впервые с 28 июля. Произошло это на фоне заявлений властей, прозвучавших в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Так, помощник российского президента Максим Орешкин высказался о том, что пик ослабления рубля пройден, а в ближайшие месяцы на российском рынке даже сформируется избыток валюты. Сам Владимир Путин пообещал, что власти постараются обойтись без «резких движений» в процессе стабилизации курса рубля, отметив, что все факторы, связанные с этим процессом, являются управляемыми.