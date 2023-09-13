В Крыму объяснили ракетную атаку Украины на Севастополь

Глава парламента Крыма Константинов объяснил атаку на Севастополь жаждой мести

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатыми ракетами по Севастополю продиктована жаждой мести, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

«Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве», — сказал парламентарий.

Константинов назвал попытки Украины навредить жителям Крыма и запугать их ущербными и ничтожными.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 13 сентября. По информации Минобороны, Украина выпустила 10 крылатых ракет, семь из которых сбила система противовоздушной обороны, а также пыталась атаковать тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Повреждения получили два находящиеся на ремонте корабля.

Целью ракетной атаки ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар. Пострадали 24 человека, состояние четырех из которых врачи оценивают как средней степени тяжести. В сети также появился снятый на камеру момент мощного взрыва в Севастополе.