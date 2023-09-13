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10:19, 13 сентября 2023Россия

В Крыму объяснили ракетную атаку Украины на Севастополь

Глава парламента Крыма Константинов объяснил атаку на Севастополь жаждой мести

Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатыми ракетами по Севастополю продиктована жаждой мести, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

«Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве», — сказал парламентарий.

Константинов назвал попытки Украины навредить жителям Крыма и запугать их ущербными и ничтожными.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 13 сентября. По информации Минобороны, Украина выпустила 10 крылатых ракет, семь из которых сбила система противовоздушной обороны, а также пыталась атаковать тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Повреждения получили два находящиеся на ремонте корабля.

Целью ракетной атаки ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар. Пострадали 24 человека, состояние четырех из которых врачи оценивают как средней степени тяжести. В сети также появился снятый на камеру момент мощного взрыва в Севастополе.

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    Анастасия Шейкина
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