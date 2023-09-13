Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 13 сентября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень

Стилистка Чернышова назвала красный самым модным цветом одежды на осень

Фото: Ana Itonishvili / Unsplash

Стилистка Ирина Чернышова назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В текущем сезоне специалистка посоветовала обратить внимание на монохромные серые образы, а также черные и белые предметы гардероба, которые сочетаются между собой. Кроме того, эксперт призвала добавлять желтые, оранжевые, зеленые, а также розовые и фиолетовые оттенки.

«Красный цвет в этом осеннем сезоне занимает лидирующую позицию. Модным решением будет образ в серых оттенках с добавлением верха в красных цветах. Это может быть алое пальто макси с акцентными плечами, тренч или объемный жакет», — подчеркнула Чернышова.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

При этом собеседница издания уточнила, что удачно дополнят образ аксессуары упомянутого оттенка, в том числе сумки, обувь, шапки или галстук с длинными перчатками. Вдобавок стилистка отметила актуальность золотых украшений.

«Самым смелым модникам рекомендую сочетать между собой разные яркие оттенки, например, красный с желтым и зеленым, оранжевый с голубым и фиолетовым и так далее. И не забывайте дополнять свой аутфит аксессуарами необычной формы!» — заключила она.

Ранее российская стилистка маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала азвала главные модные тренды осени 2023 года. По словам эксперта, актуальными стали разнообразные вещи из кожи — как верхняя одежда, так и юбки и брюки.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут на контракт. Кого освободят от службы во время мобилизации?

    Ариана Гранде расплакалась из-за неудачной пластики

    Румыния выразила протест России на фоне инцидента с БПЛА

    Пашинян заявил о бессилии армянских аргументов в вопросе Карабаха

    В ООН призвали прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

    Стилистка назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень

    Венгрия потребовала от Украины возвращения языковых свобод

    Названа дата выхода iOS 17

    В Москве рабочий напал на коллегу с блином от штанги и попал на видео

    Пираньи съели плывшего по реке мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости