Стилистка назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень

Стилистка Чернышова назвала красный самым модным цветом одежды на осень

Стилистка Ирина Чернышова назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В текущем сезоне специалистка посоветовала обратить внимание на монохромные серые образы, а также черные и белые предметы гардероба, которые сочетаются между собой. Кроме того, эксперт призвала добавлять желтые, оранжевые, зеленые, а также розовые и фиолетовые оттенки.

«Красный цвет в этом осеннем сезоне занимает лидирующую позицию. Модным решением будет образ в серых оттенках с добавлением верха в красных цветах. Это может быть алое пальто макси с акцентными плечами, тренч или объемный жакет», — подчеркнула Чернышова.

При этом собеседница издания уточнила, что удачно дополнят образ аксессуары упомянутого оттенка, в том числе сумки, обувь, шапки или галстук с длинными перчатками. Вдобавок стилистка отметила актуальность золотых украшений.

«Самым смелым модникам рекомендую сочетать между собой разные яркие оттенки, например, красный с желтым и зеленым, оранжевый с голубым и фиолетовым и так далее. И не забывайте дополнять свой аутфит аксессуарами необычной формы!» — заключила она.

Ранее российская стилистка маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала азвала главные модные тренды осени 2023 года. По словам эксперта, актуальными стали разнообразные вещи из кожи — как верхняя одежда, так и юбки и брюки.