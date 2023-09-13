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10:23, 13 сентября 2023Спорт

Российский гребец рассказал о дилемме из-за выступления под нейтральным флагом

Гребец Штыль заявил о неоднозначном отношении к выступлению с нейтральным флагом

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Призер Олимпийских игр по гребле на каноэ Иван Штыль рассказал о дилемме из-за выступления под нейтральным флагом. Его слова передает ТАСС.

Штыль заявил о неоднозначном отношении к выступлению без национальной символики. «Что касается выступлений под нейтральным флагом, то для реализации профессионала это нормально, как для гражданина страны — не нормально. Поэтому в каждом спортсмене сейчас эти два фактора ведут борьбу», — отметил он.

Ранее Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. В организации заявили, что решение было принято после консультаций с международным сообществом.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Андрей Стрельцов
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