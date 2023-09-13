В США обвинили Белый дом в игнорировании данных разведки по Украине

Сеймур Херш: администрация Байдена игнорирует доклады разведки США по Украине

Администрация президента США Джо Байдена закрывает глаза на данные американской разведки о ситуации на Украине. Об этом в своем блоге на платформе Substack сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Большая часть текущих отчетов ЦРУ о неудавшемся наступлении Украины была проигнорирована [госсекретарем США Энтони] Блинкеном и другими внешнеполитическими чиновниками в администрации Байдена», — написал он.

По его словам, в Белом доме избирательно игнорируют отдельные доклады разведки, которые представляют неудобную для Вашингтона информацию. Херш также отметил, что уверенность госсекретаря США в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины может быть объяснена «безумно оптимистичными» оценками Пентагона.

«Теперь стало общепринятой реальностью, что президенты в эпоху после 11 сентября без колебаний манипулируют и лгут даже о самых компетентных отчетах разведки, если они не вписываются в их политическую повестку дня», — подчеркнул журналист.

Ранее Херш предположил, что конец конфликта на Украине близок вопреки оценке администрации президента США Джо Байдена. По словам публициста, несмотря на скорое завершение конфликта, подход Белого дома, «когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом», не изменится.