Названа дата выхода iOS 17

Apple выпустит iOS 17, iPadOS 17 и watchOS 10 18 сентября

Корпорация Apple назвала даты выхода новых версий операционных систем для смартфонов, планшетов, смарт-часов и компьютеров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После презентации смартфонов серии iPhone 15 в компании объявили, что публичная версия iOS 17 будет доступна для скачивания 18 сентября. Также в этот день выйдут iPadOS 17 для iPad и watchOS 10 для Apple Watch.

Релиз новой операционной системы для компьютеров Mac состоится позже — macOS Sonoma выйдет 26 сентября. Обновление до новых версий операционных систем можно будет запросить через настройки смартфонов, планшетов, смарт-часов и компьютеров.

Новая ОС для iPhone получит редизайн, настройки экрана вызова, функцию автоматической расшифровки сообщений с автоответчика, новую систему передачи данных AirDrop. В июне в Apple рассказали, что iOS 17 будет доступна на iPhone SE второго поколения, iPhone Xs и Xr, и более новых смартфонах.

Ранее французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12. Регуляторы заключили, что устройство отличается повышенным электромагнитным излучением и потребовали от Apple принять корректирующие меры.