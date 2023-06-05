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20:26, 5 июня 2023Наука и техника

Apple представила iOS 17

Apple представила на WWDC 2023 обновление iOS

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств на WWDC 2023. Запись онлайн-презентации доступна на сайте корпорации.

Топ-менеджеры Apple показали iOS 17 — новую операционную систему для iPhone. Компания переработали дизайн «Звонилки», и теперь пользователь может настраивать, как будет выглядеть экран вызова. К тому же система может автоматически расшифровывать сообщения, полученные автоответчиком. В iMessage также появится расшифровка голосовых сообщений, стикеры и отправка геолокации.

В новой версии системы Apple переработает работу системы передачи данных AirDrop. Во-первых, теперь можно будет обменяться номерами телефона с другим владельцем iPhone, просто поднеся телефоны друг к другу. Аналогичным образом можно передавать фотографии и другие файлы.

В новой версии iPadOS добавят настройку экрана блокировки, как это было реализовано в прошлом году на iPhone. Планшеты Apple также научатся работать с документами в формате PDF, автоматически распознавая поля, в которые можно вписать текст.

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    Андрей Ставицкий
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