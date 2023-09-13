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11:32, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Кудрявцева рассказала о слезах на съемках с Костомаровым

Кудрявцева заявила, что рыдала на съемках «Секрета на миллион» с Костомаровым

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что на съемках ток-шоу «Секрет на миллион» с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым не смогла сдержать слез. О герое программы, заставившем ее заплакать, она рассказала в своем Telegram-канале.

«Когда записывали программу с Ромой [Костомаровым], я рыдала взахлеб, потому что... Боец, чемпион, мужик!!!» — написала ведущая.

Кудрявцева также назвала себя слишком эмпатичной. Ведущая призналась, что старается бороться с этим качеством, поскольку оно негативно влияет на ее психику.

Ранее сообщалось, что Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о людях с протезами. Спортсмен расскажет о реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Спортсмен пережил ряд ампутаций. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

В конце августа Костомаров впервые вышел на лед после выписки из больницы и протезирования. Вместе с супругой Оксаной Домниной он поучаствовал в гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

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    Маргарита Щигарева
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