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12:59, 8 сентября 2023Спорт

Костомаров снимется в документальном сериале

Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.

Проект будет состоять из трех серий, каждая из которых расскажет о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои поделятся историями о том, как проходили путь физической и психологической адаптации к новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с таким опытом.

История Костомарова станет отдельной сюжетной линией. В ней спортсмен расскажет о реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами.

22 августа Костомаров впервые вышел на лед после протезирования. Он принял участие в номере с супругой Оксаной Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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