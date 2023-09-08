Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.

Проект будет состоять из трех серий, каждая из которых расскажет о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои поделятся историями о том, как проходили путь физической и психологической адаптации к новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с таким опытом.

История Костомарова станет отдельной сюжетной линией. В ней спортсмен расскажет о реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами.

22 августа Костомаров впервые вышел на лед после протезирования. Он принял участие в номере с супругой Оксаной Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.