Костомарову установили протезы. Как спортивный мир оценил процесс восстановления олимпийского чемпиона?

Тарасова отметила непреодолимое стремление жить перенесшего протезирование Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила процесс восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова приводит «Чемпионат».

Тарасова отметила железный характер спортсмена. «У Костомарова непреодолимое стремление жить — это настоящая любовь к жизни! Достойно уважения. Желаю ему терпения и крепкого здоровья! Я уверена, что у него все получится», — заявила она.

Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами

26 июня Костомаров показал видео тренировки в больнице. На кадрах 46-летний спортсмен занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы.

Ох уж непросто это все... ни морально, ни физически... мягко говоря!!! Но едем дальше Роман Костомаров

По данным Telegram-канала «112», фигурист использует временные протезы, однако позже их заменят на индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультации Костомарова по использованию протезов в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.

Спортивный мир поддерживает Костомарова

Татьяна Навка, вместе с которой Костомаров выигрывал золото Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, в разговоре со Sport24 поделилась, что не сомневалась в том, что ее партнер достойно пройдет путь восстановления.

У него еще много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет еще на лед Татьяна Навка

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев добавил, что тоже не удивится, если Костомаров вернется на лед. Он заявил Sport24, что восхищен мужеством, упорством и жизнелюбием спортсмена и назвал его человеком с мощнейшим духом.

Хореограф Илья Авербух рассказал Sport24, что для него Костомаров настоящий герой.

Для меня нет удивления, что он в такой хорошей форме. Рома — боец, которого не сломать. Все будет хорошо Илья Авербух

Костомаров пробудет в больнице до конца лета

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в клинике до конца лета. Отмечалось, что за это время врачи смогут провести все необходимые для протезирования процедуры.

Кроме того, в больнице с фигуристом работают психологи. Однако 20 июня стало известно, что фигурист, психологическое состояние которого оценивалось как неустойчивое, отказался продолжать сеансы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B

Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.