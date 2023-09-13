В Совфеде назвали способ повлиять на отмену правил Евросоюза против россиян
На ограничения Евросоюза (ЕС) для россиян необходимо ответить встречными зеркальными мерами. Способ повлиять на запреты объединения назвал сенатор Совфеда Андрей Клишас в Telegram.
По словам политика, он уже слышит разговоры о том, что «мы цивилизованные люди и в отношении граждан ЕС ответные конфискационные правила при пересечении границы вводить не будем». В ответ на это Клишас заявил, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта.
«Встречные зеркальные ограничения — только это может повлиять на отмену подобных "правил" ЕС», — написал сенатор.
Ранее стало известно, что с 10:00 13 сентября Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. При этом запрет действует независимо от того, на каком основании водитель пребывает в Эстонии или Евросоюзе. Отмечается, что выезд из Эстонии для российских машин открыт.
10 сентября Евросоюз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые к россиянам меры.