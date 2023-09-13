В Совфеде назвали способ повлиять на отмену правил Евросоюза против россиян

Сенатор Клишас призвал к зеркальным мерам в ответ на запреты ЕС против россиян

На ограничения Евросоюза (ЕС) для россиян необходимо ответить встречными зеркальными мерами. Способ повлиять на запреты объединения назвал сенатор Совфеда Андрей Клишас в Telegram.

По словам политика, он уже слышит разговоры о том, что «мы цивилизованные люди и в отношении граждан ЕС ответные конфискационные правила при пересечении границы вводить не будем». В ответ на это Клишас заявил, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта.

«Встречные зеркальные ограничения — только это может повлиять на отмену подобных "правил" ЕС», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что с 10:00 13 сентября Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. При этом запрет действует независимо от того, на каком основании водитель пребывает в Эстонии или Евросоюзе. Отмечается, что выезд из Эстонии для российских машин открыт.

10 сентября Евросоюз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые к россиянам меры.