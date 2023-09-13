Овечкин высказался о позиции НХЛ по участию россиян в ЛГБТ-акциях

Овечкин похвалил НХЛ за отношение к отказу россиян участвовать в ЛГБТ-акциях

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о позиции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по участию россиян в ЛГБТ-акциях. Его слова приводят «Известия».

Нападающий похвалил лигу за отношение к отказу россиян участвовать в данных мероприятиях. «Ну а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было. Как долго НХЛ продержится? Я не знаю. Это вопрос не ко мне», — заявил он.

Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн объявил, что в следующем сезоне в НХЛ решили отказаться от обязательного использования хоккеистами свитеров в поддержку ЛГБТ на разминках.

По ходу сезона-2022/2023 от участия в акциях отказались клубы «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфии Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сейбрс».