Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Волга Ул
Сегодня
17:15 (Мск)
Уфа
Фонбет Кубок России|1/64 финала
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Онс Жабер
Сегодня
23:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Сан-Диего (ж)
Нижний Новгород-мол.
15 сентября
15:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|10-й тур
Анна Калинская
2:0
Завершен
Хэрриет Дарт
Осака
11:27, 13 сентября 2023Спорт

Овечкин высказался о позиции НХЛ по участию россиян в ЛГБТ-акциях

Овечкин похвалил НХЛ за отношение к отказу россиян участвовать в ЛГБТ-акциях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о позиции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по участию россиян в ЛГБТ-акциях. Его слова приводят «Известия».

Нападающий похвалил лигу за отношение к отказу россиян участвовать в данных мероприятиях. «Ну а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было. Как долго НХЛ продержится? Я не знаю. Это вопрос не ко мне», — заявил он.

Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн объявил, что в следующем сезоне в НХЛ решили отказаться от обязательного использования хоккеистами свитеров в поддержку ЛГБТ на разминках.

По ходу сезона-2022/2023 от участия в акциях отказались клубы «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфии Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сейбрс».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Карпин призвал российских футболистов уезжать в Европу. Что об этом думают игроки и тренеры?

    Путин назвал корейских друзей России

    Украина нанесла удар по Крыму при помощи авиации

    Стоимость российской нефти Urals превысила ценовой потолок

    Анастасия Волочкова расплакалась перед последним выступлением

    Курс доллара резко вырос

    Обнаружен крупнейший комплекс наскального искусства

    Названы самые «пьющие» регионы России

    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России

    Диетолог назвала идеальное средство от похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости