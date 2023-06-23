В НХЛ изменили правила акций в поддержку ЛГБТ

НХЛ отказалась от обязательного использования свитеров в поддержку ЛГБТ на разминках

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила правила акций в поддержку ЛГБТ перед матчами. Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн, слова которого передает sportsnet.ca.

Бэттмэн заявил, что в следующем сезоне в НХЛ решили отказаться от обязательного использования хоккеистами свитеров в поддержку ЛГБТ на разминках. «Все усилия и акцент на важности этих мероприятий были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды и игроки [отказывались надевать джерси с ЛГБТ-символикой]. Так мы сохраняем сосредоточенность на игре и специальных вечерах», — объяснил он.

По ходу сезона-2022/2023 от участия в акциях отказались клубы «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сейбрс».

Сообщалось, что в «Миннесоте» отказались надеть радужные джерси из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в России. По информации The Athletic, в команде несколько дней изучали закон, принятый в России в 2022 году, и решили не участвовать в акции из-за беспокойства за форварда Кирилла Капризова.