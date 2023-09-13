Пилот назвал идиотами экипаж севшего в поле Airbus

Заслуженный пилот России Сытник раскритиковал экипаж севшего в поле Airbus A320

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с изданием Life.ru раскритиковал экипаж экстренно севшего в поле Airbus A320 и назвал летчиков идиотами.

По словам эксперта, пилотам лайнера «Уральских авиалиний» повезло, что они нашли пшеничное поле. В противном случае решение не приземляться в воздушной гавани Омска могло иметь трагические последствия.

«Это идиота два, сами сели, а голову дома забыли. Ну как можно из аэропорта нормально, где есть обеспечение медицинское, техническое, пожарные машины, там город весь мог помочь, даже если ты выкатился, как можно было пойти с выпущенными шасси на Новосибирск?» — возмутился Сытник.

Сытник добавил, что решение лететь до Новосибирска было необоснованным. По мнению пилота, экипаж мог сесть на полосу в Омске и использовать аварийные тормоза, реверс двигателя. На подлете к Омску и даже после смены курса пилоты могли понять, что им не хватит топлива до Новосибирска, и вернуться. Сытник заключил, что исход ситуации — большая удача для пассажиров и членов экипажа.

Ранее заслуженный военный летчик Владимир Попов назвал действия пилотов правильными. Он также отметил мужество членов экипажа и их умение вовремя сориентироваться.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.

