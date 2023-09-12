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16:02, 12 сентября 2023Путешествия

Пассажирка севшего в поле самолета Airbus рассказала про треск после взлета

Пассажирка севшего в поле самолета Airbus рассказала про ощутимый удар

Фото: Telegram-канал UralAirlines_Official

Пассажирка самолета Airbus «Уральских авиалиний», аварийно севшего в поле, рассказала про треск сразу после взлета. Впечатлениями она поделилась с «МК».

По словам Ольги Мухутдиновой из Казахстана, необычным звукам никто не придал значения, пока ближе к концу полета пассажирам не заявили о посадке на другом аэродроме. «И уже после того, как стюардессы забегали и начали нас готовить к неплановой посадке, стало тревожно», — поделилась она.

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По словам собеседницы издания, удар при посадке был ощутимый. Некоторые пассажиры даже заметили дым из-под крыла самолета. «Но стюардессы очень быстро начали нас выталкивать на трапы и велели бежать в лес, подальше от самолета. Мы и побежали. Минут через 15 стали пожарные и спасательные машины подъезжать, прибыл губернатор», — заключила она.

Ранее 12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находился 161 человек, в том числе 23 ребенка.

Причиной инцидента названы проблемы с гидросистемой. Известно, что эвакуированных пассажиров доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.

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    Зарина Дзагоева
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