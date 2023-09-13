Полина Гагарина показала лицо без макияжа

Российская певица Полина Гагарина показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница предстала сидя в салоне автомобиля в серой майке и коричневых вязаных штанах. На снимке видно, что звезда отказалась от макияжа, демонстрируя натуральный внешний вид без косметических дефектов на лице. Помимо этого, артистка распустила прямые светлые волосы, а в качестве украшения выбрала подвеску с буквой своего имени.

«С сегодняшнего дня буду "сидеть на двух стульях". Начинаются съемки в шестисерийном фильме, в котором я играю главную очень интересную роль. Я вся в соплях. Надеюсь, это добавит колорита роли», — подписала она фото.

В мае Гагарина ответила на критику ее фигуры фразой «да, я доска». Тогда знаменитость рассказала, что часто подвергается в сети насмешкам со стороны хейтеров по поводу размера ее груди.