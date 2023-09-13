Напавшего на российскую школу с ножом подростка арестовали

Под Ростовом суд арестовал подростка, напавшего с ножом на людей в школе

В Ростовской области суд арестовал ученика, напавшего с ножом на людей в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Подозреваемого заключили под стражу. Однако в суде объяснили, что информация о мере пресечения не подлежит раскрытию, поскольку подозреваемому нет 18 лет.

В понедельник, 11 сентября, стало известно о ЧП в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. 15-летний подросток, который скрывал свое лицо за маской, напал на находившихся в школе людей.

Впоследствии сообщалось, что остановить девятиклассника удалось родителям учеников. Когда силовики приехали, подросток был уже схвачен. Отмечается, что больше всех пострадал дед, который привел внучку в первый класс, — он получил пять ножевых ранений. Напавший на россиян подросток страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии.