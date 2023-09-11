Никто из детей при нападении подростка с ножом в российской школе не пострадал

Голубев: при нападении подростка с ножом в ростовской школе дети не пострадали

Никто из детей при нападении подростка с ножом в российской школе не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, медицинская помощь потребовалась четверым взрослым — троим сотрудникам школы и родственнику одного из учеников. Злоумышленник нанес им ранения легкой степени тяжести.

О ЧП в хуторе Красный Десант Ростовской области сообщалось ранее 11 сентября. При попытке зайти в школу подросток ранил ножом четырех человек, после чего был задержан очевидцами. Напавшим оказался 15-летний ученик той же школы. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.

