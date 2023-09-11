Под Ростовом напавшего на школу подростка с ножом остановили родители учеников

Появились подробности нападения российского подростка с ножом на школу в Ростовской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, остановить девятиклассника удалось родителям учеников. Когда силовики приехали, подросток был уже схвачен. Отмечается, что больше всех пострадал дед, который привел внучку в первый класс. Он получил пять ножевых ранений. В настоящее время мужчина находится в таганрогской больнице. Ранения также получили вахтерша и учительница — у них порезы рук.

Ранее в понедельник, 11 сентября, стало известно о ЧП в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, в ходе которого пострадали четыре человека. 15-летний подросток, который скрывал свое лицо за маской, напал на находившихся в школе людей.

Молодой человек страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии. Первой вооруженного ножом юношу заметила вахтерша учебного заведения. Женщина нажала тревожную кнопку, но та не сработала.