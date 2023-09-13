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20:47, 13 сентября 2023Спорт

Защитника клуба АПЛ дисквалифицировали на пять месяцев за ставки

Защитника «Ноттингем Форест» Тоффоло отстранили на пять месяцев за ставки
Гарри Тоффоло

Гарри Тоффоло. Фото: Molly Darlington / Reuters

Защитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло дисквалифицирован на пять месяцев за ставки на спорт. Об этом сообщает BBC.

Футболист нарушил правила Футбольной ассоциации Англии (FA), запрещающие игрокам делать ставки или передавать информацию, которая может быть использована букмекерскими конторами. По информации издания, по делу Тоффоло зафиксировано 375 нарушений в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года. 28-летнего спортсмена оштрафовали почти на 25 тысяч евро и дисквалифицировали до конца сезона-2024/2025.

Тоффоло пополнил состав «Ноттингем Форест» в 2022 году. Защитник также известен по выступлениям за «Норвич Сити», «Линкольн Сити», «Хаддерсфилд Таун», «Суиндон», «Ротерхэм», «Питерборо» и «Сканторп».

17 мая на восемь месяцев отстранили от футбольной деятельности за игру на ставках также нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни. Спортсмен признал 232 случая нарушения правил FA относительно ставок.

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    Андрей Стрельцов
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