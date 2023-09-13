Курс доллара резко вырос

Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 13 сентября, рубль начал резко слабеть. Курс доллара поднимался до 96,62 рубля, после чего скорректировался до уровня 96,17 рубля по состоянию на 11:48 по московскому времени, свидетельствуют данные площадки.

Евро поднимался до 104 рублей, после чего снизился до 103,3 рубля. В начале торгов доллар стоил меньше 95 рублей, а евро — меньше 102 рублей.

Такая динамика наблюдается на фоне приостановки торгов на срочном рынке в 9:30, которую руководство Мосбиржи связало с техническими проблемами. Предполагается, что ее работу восстановят к 13:00.