Россиянам посоветовали способы сделать спальню максимально уютной

Дизайнер Русяева посоветовала для оформления спальни выбирать приглушенные цвета

Приглушенная цветовая гамма и обилие комнатных растений сделают спальню максимально уютной, полагает дизайнер интерьера Ольга Русяева. Ее мнение приводит NEWS.ru.

По мнению специалистки, чтобы создать комфортную обстановку для сна, важно выбрать правильную цветовую гамму. Оптимальным вариантом для стен она считает бежевые, светло-зеленые, голубые и сиреневые оттенки. «Они визуально расширяют пространство, создают ощущение свежести и легкости. Темные насыщенные цвета для спальни лучше не использовать, так как они могут давить и вызывать дискомфорт», — считает Русяева.

Специалистка призвала не бояться экспериментировать с фактурами и материалами при оформлении стен. Деревянные элементы, текстиль или художественная роспись — это, по ее мнению, хороший способ придать комнате индивидуальность. Любителям орнаментов дизайнер посоветовала выбирать рисунки, которые не будут создавать визуальный шум и отвлекать внимание. Подойдут небольшие цветочные принты, тонкие полоски или абстрактные узоры.

Не стоит забывать и об освещении. Для спальни оптимальным будет мягкий, рассеянный свет. Светильники с регулировкой яркости позволят создать нужное настроение Ольга Русяева дизайнер интерьера

Русяева полагает, что сделать комнату комфортной для отдыха помогут комнатные растения. Она напомнила, что цветы в горшках не только добавляют уюта, но и улучшают качество воздуха, насыщая его кислородом и фитонцидами.

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