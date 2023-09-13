В США оценили состояние британской подлодки после дежурства

The Drive: АПЛ Vanguard ВМС Британии покрылась водорослями после дежурства

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) типа Vanguard Военно-морских сил (ВМС) Великобритании покрылась водорослями и лишилась части безэховых плиток корпуса после дежурства. Состояние подлодки оценили в публикации американского издания The Drive.

Подлодку сфотографировали возле военно-морской базы Клайд в Шотландии. Отмечается, что АПЛ возвращалась после шестимесячного патрулирования. «Что это была за конкретная подлодка класса Vanguard — всего их четыре — и где она находилась в течение шести месяцев своего пребывания в море, остается неизвестным», — пишет издание.

Корпус подлодки, которая несет баллистические ракеты UGM-133A Trident II D5, покрыт коричнево-зеленым налетом из различных морских организмов. Также АПЛ лишилась множества безэховых плиток, которые защищают ее от обнаружения гидролокаторами.

Бывший офицер ВМС Великобритании Том Шарп отметил, что внешность АПЛ указывает на то, что она патрулировала на малых скоростях и в теплой воде.

В конце января The Sun со ссылкой на источники писала, что руководство ВМС Великобритании поручило провести расследование в отношении рабочих, ремонтировавших АПЛ типа Vanguard, которые приклеили срезанные из-за чрезмерного усилия затяжки шляпки болтов.