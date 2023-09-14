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20:36, 14 сентября 2023Силовые структуры

Пьяную россиянку в свадебном платье задержали за рулем автомобиля

В Армавире полиция задержала пьяную женщину в свадебном платье за рулем машины

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Армавире сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяную женщину в свадебном платье, которая управляла машиной, несмотря на свое нетрезвое состояние. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Ей оказалась 47-летняя местная жительница. Результат освидетельствования подтвердил, что она была пьяна. В отношении задержанной составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») КоАП РФ. Ее автомобиль конфисковали на специализированную стоянку.

Момент освидетельствования попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, что женщина не понимает, как дуть в трубочку алкотестера. Зато она радостно приветствует окружающих и машет им рукой.

Ранее в Башкирии пьяная россиянка за рулем ВАЗ-2114 с тремя пассажирами съехала в Ямашлинское водохранилище.

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    Варвара Митина
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