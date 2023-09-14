Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:30, 14 сентября 2023Экономика

Дерипаска заявил о продолжающихся «наездах» на российский бизнес

Бизнесмен Дерипаска: держиморды продолжают кошмарить российский бизнес
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олег Дерипаска заявил, что российские власти не ценят решение бизнеса вернуть в страну инвестированные на Западе деньги. Такая публикация появилась в его Telegram-канале российского бизнесмена.

По его словам, от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов или евро, вложенных «русичами» в западные активы, акции, недвижимость и хранящиеся на банковских счетах, «медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток), возвращаются в Россию».

По словам предпринимателя, эти средства являются неплохим подспорьем для восстановления российской экономики и инвестиционной активности. При этом «всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы», заявил Дерипаска.

Однако, по мнению бизнесмена, возврат средств в страну продолжится, так как в США за деньгами «деловых русичей и русских промышленников» продолжается охота «олигархов из deep state» (глубинного государства — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме:
Потери ВСУ, Маск и чиновники на российских машинах: главное из выступления Путина на Восточном экономическом форуме
Потери ВСУ, Маск и чиновники на российских машинах:главное из выступления Путина на Восточном экономическом форуме
12 сентября 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

По данным агентства Bloomberg, российские миллиардеры под давлением властей начали «репатриировать свои богатства» — с начала военного конфликта на Украине бизнес вернул из Европы в Россию активы минимум на 50 миллиардов долларов. Сообщается, что этой отметки общая сумма достигнет после переезда в Россию с Кипра компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер.

Ранее Дерипаска заявил, что перед Россией сейчас открыто окно возможностей, экономика получила «глобальный шанс, такой же, как в 1990-е годы». По его словам, этот шанс связан с наращиванием объема поставок в Азию и Африку. Бизнесмен напомнил, что население Юго-Восточной Азии — почти 600 миллионов человек, в Китае живут 1,3 миллиарда, в Индии — 1,5 миллиарда, в Африке — почти 1 миллиард человек.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

    Огромный аллигатор бросился на отряд девочек-скаутов и попал на видео

    Акции «Соллерс» резко упали

    Оззи Осборн пожаловался на страшные боли перед новой операцией

    В России на свалке нашли африканскую чуму свиней

    В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матче против «Реала»

    Маск проигнорировал вопросы журналиста об Украине и похвале Путина

    Выявлена новая опасность бытовой химии для здоровья

    В украинской школе родители напали на заподозренного в симпатиях к УПЦ учителя

    Россиянин со странной походкой стал фигурантом дела о хранении наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости