Дерипаска заявил о продолжающихся «наездах» на российский бизнес

Бизнесмен Дерипаска: держиморды продолжают кошмарить российский бизнес

Олег Дерипаска заявил, что российские власти не ценят решение бизнеса вернуть в страну инвестированные на Западе деньги. Такая публикация появилась в его Telegram-канале российского бизнесмена.

По его словам, от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов или евро, вложенных «русичами» в западные активы, акции, недвижимость и хранящиеся на банковских счетах, «медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток), возвращаются в Россию».

По словам предпринимателя, эти средства являются неплохим подспорьем для восстановления российской экономики и инвестиционной активности. При этом «всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы», заявил Дерипаска.

Однако, по мнению бизнесмена, возврат средств в страну продолжится, так как в США за деньгами «деловых русичей и русских промышленников» продолжается охота «олигархов из deep state» (глубинного государства — прим. «Ленты.ру»).

По данным агентства Bloomberg, российские миллиардеры под давлением властей начали «репатриировать свои богатства» — с начала военного конфликта на Украине бизнес вернул из Европы в Россию активы минимум на 50 миллиардов долларов. Сообщается, что этой отметки общая сумма достигнет после переезда в Россию с Кипра компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер.

Ранее Дерипаска заявил, что перед Россией сейчас открыто окно возможностей, экономика получила «глобальный шанс, такой же, как в 1990-е годы». По его словам, этот шанс связан с наращиванием объема поставок в Азию и Африку. Бизнесмен напомнил, что население Юго-Восточной Азии — почти 600 миллионов человек, в Китае живут 1,3 миллиарда, в Индии — 1,5 миллиарда, в Африке — почти 1 миллиард человек.